Lecce, Gotti esonerato dopo il pareggio con l'Empoli. Tre nomi per la panchina

, 9 novembre 2024 - Ilha rotto gli indugi. Ilinterno contro l'di ieri sera (venerdì 8 novembre) ha convinto la società che era giunto il momento di cambiare qualcosa. E allora, ecco trasformarsi da possibilità a realtà l'esonero di Luca, che lascia i salentiniaver conquistato 9 punti in 12 partite, frutto di un cammino da due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte (il dato peggiore del campionato, insieme al Venezia, che ha una partita in meno), con solo cinque reti segnate (nessuno in serie A ha un attacco così sterile) e 21 subite. Eppure i giallorossi sono appaiati a Parma e Genoa al quintultimo posto. Il tecnico ex Udinese chiude la sua esperienza sulladei pugliesiessere stato chiamato dal club lo scorso marzo per prendere il posto di Roberto D'Aversa.