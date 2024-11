Lanazione.it - La BC Servizi SBA di coach Fioravanti in viaggio verso La Spezia

Arezzo, 9 novembre 2024 – La BCSBA diinLaGli amaranto domenica impegnati nella trasferta più lunga della prima fase Domencia alle ore 18 al PalaSprint di La, arbitri i Sigg. Franceri di Savona ed Emmanuele di Genova, la BCArezzo affronterà loBasket Club diDiacci. Una sfida oramai abituale nelle ultime stagioni che però ha sempre regalato tante amarezze agli amaranto sul parquet ligure. Lo, reduce dalla sconfitta esterna contro il Costone che ha portato a 4 i passi falsi consecutivi in questa fase di campionato, ha come miglior marcatore l'ex SBA Ramirez con 13,3 punti realizzati a partita. Nonostante il momento negativo la formazione ligure nelle premesse di inizio stagione era partita con ambizioni di alta classifica che sono state confermate dal colpo di mercato operato in settimana che è di quelli da lasciare il segno in Serie B, nella sfida di domenica infatti esordirà in maglia bianconera Federico Loschi guardia di 195 cm che nelle ultime due stagioni è stato assoluto protagonista con la Pielle Livorno che ha sfiorato la promozione lo scorso anno.