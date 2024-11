Lapresse.it - Iran respinge accuse sul piano per uccidere Donald Trump

L’ha respinto categoricamente ledi coinvolgimento di Teheran in un, sventato dall’Fbi, che avrebbe avuto come obiettivo quello diprima delle presidenziali Usa. Il portavoce del ministero degli Esteriiano, Esmaeil Baghaei, “ha respinto categoricamente ledi coinvolgimento dell’in tentativi di assassinio di ex e attuali funzionari statunitensi, definendole completamente infondate”, fa sapere il dicastero.Il portavoce del ministero degli Esteriiano “ha sottolineato che in passato sono state fattesimili, che la Repubblica Islamica dell’ha fermamente negato e dimostrato false” e ha affermato che “ripetere tali affermazioni in questo frangente è una cospirazione malevola orchestrata da circoli sionisti e anti-iani, volta a complicare ulteriormente le questioni tra Stati Uniti e”.