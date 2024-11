Sport.quotidiano.net - Fenomeno Kings League. Yamal e Fedez insieme. Il format che sa di futuro ora arriva anche in Italia

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

La, competizione di calcio a sette creata da Gerard Piqué, è ormai diventata unglobale ed ora è pronta ad affermarsi tra le organizzazioni sportive più innovative. Dopo il successo del 2023, l’ex Barcellona vuole continuare ad espandere il proprio prodotto a livello internazionale e per farlo gli verrà in soccorso il nuovo CEO Djamel Agaoua, imprenditore esperto ed investitore nel campo delle tecnologie oltre che ex amministratore delegato di NBA in Europa e Medio Oriente. Agaouadopo il lancio della stagione 2024/2025, nella quale il torneo si impegnerà a creare nuove leghe in Europa, Brasile, Nord America, Medio Oriente e Asia.l’sarà protagonista con il suo campionato ufficiale, il 18 novembre verrà presentato il programma completo ma la vera novità è la presenza di Laminecome presidente di una squadra.