Ilrestodelcarlino.it - Derby per la Thunder, arriva la Basket Girls Ancona

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

marchigiano nella sesta giornata di A2 femminile con la Halleyche riceve al PalaChemiba di Cerreto la. La gara si gioca oggi alle ore 18.30 (mentre la Feba Civitanova scendera in campo lunedì alle 19.30 con Treviso). Ecco come presenta l’avversario il coach delle matelicesi, Domenico Sorgentone: "è una squadra che non dispone di una rotazione molto ampia, ma sette giocatrici sono di assoluta affidabilità. Parliamo di una formazione pericolosa in attacco con le esterne Giangrasso e Streri, buone tiratrici; con Pelizzari che ha una personalità sempre più forte; Maroglio che garantisce aggressività e dinamismo. Poi ci sono Barbakadze sempre presente nel "pitturato" e Pierdicca da temere sia dentro che fuori. Inoltreè nota per saper trovare una grande carica emotiva proprio nei