Bologna corteo degli antagonisti forza blocco scontri con polizia – Il video

Leggi l'articolo completo su Open.online

, il gruppo di manifestanti dell’area antagonista, radunato in piazza del Nettuno, ha iniziato alle 14.30 unverso via Rizzoli, non concordato in precedenza, per poi proseguire in strada Maggiore, piazza Aldrovandi, piazza Verdi e via Irnerio. All’altezza del parco della Montagnola mille persone hannoto ildella. Dieci agenti sarebbero stati costretti ad abbandonare l’area. Alcuni manifestanti avrebbero lanciato alcuni fumogeni dall’alto della scalinata, verso via Indipendenza e dopo circa 10 minuti sarebbero rientrati nel Parco. Il gruppo di manifestanti dell’area anarchica, circa 200 persone, da piazza dell’Unità avrebbe iniziato, contemporaneamente, un altro, anche in questo caso non concordato in precedenza, arrivando sul ponte Matteotti, dove avrebbero trovato ilcreato dai reparti inquadrati della, la cui posizione, secondo la questura, sarebbe stata «necessaria per impedire un eventuale contatto con manifestanti della Rete dei Patrioti, radunati in piazza XX Settembre».