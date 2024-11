Zucchero ‘Discover II’ | Quando si sgretolano i valori l’amore è l’unica cosa che rimane

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

“Un disco minimalista che mi ha molto emozionato”, cosìriassume l’esperienza diII’, secondo capitolo del progetto di cover uscito nel 2021. Non previste, come spiega lo stesso Sugar, queste nuove tracce – 13 nella versione standard, 18 nel box deluxe – nascono dalla voglia di rileggere in chiave personalissima anche certi mostri sacri quali Bob Dylan e gli U2. “Una sfida per me, che mi sono sempre detto di non toccare alcune canzoni iconiche. Volavo basso per paura di beccarmi qualche sasso. Invece questa volta ho osato”.Cover da Ufficio StampaDel resto, tra una data live e l’altra, a Fornaciari è presto nata la voglia di “ritirare fuori e rivestire qualche altra canzone fra le quasi 500 brani selezionate per’. Ogni brano per me è la fotografia di un film, di un momento bello a cui sono legato.