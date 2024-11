Lanotiziagiornale.it - Zelensky ha capito che con Trump le cose si mettono male e così apre ai negoziati di pace

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Più dell’avanzata russa che prosegue lungo tutta la linea del fronte, a preoccupare Volodymyrsono le conseguenze, nefaste per l’Ucraina, scaturite dalla vittoria di Donaldalle presidenziali americane. Dopo una campagna elettorale in cui il tycoon ha più volte detto di volersi disimpegnare dal conflitto, arrivando perfino a criticare il leader di Kiev, ritenendolo co-responsabile dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze di Mosca, il team del presidente eletto degli Stati Uniti ha già proposto di congelare il conflitto ucraino e di fornire nuove armi in cambio di un no di Kiev a unirsi alla Nato per almeno 20 anni.L’indiscrezione arriva dal Wall Street Journal, che cita fonti secondo cui la proposta prevede anche la creazione di una zona demilitarizzata di quasi mille chilometri con una “forza di mantenimento della” che non coinvolgerebbe truppe statunitensi né un organismo internazionale finanziato dagli Stati Uniti, come le Nazioni Unite, ma sarebbe integralmente demandata ai Paesi Ue.