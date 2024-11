Torrente esonda | evacuato un supermercato diverse persone soccorse

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

La Sicilia orientale è stata colpita oggi da una violenta ondata di maltempo, con temporali e nubifragi che hanno causato seri disagi e allagamenti in varie zone. Particolarmente critica è la situazione ad Acireale, in provincia di Catania, dove le forti piogge hanno trasformato le strade in torrenti, provocando l'zione di alcuni corsi d'acqua e mettendo in ginocchioaree urbane. L'intesa perturbazione ha portato piogge ininterrotte per ore, colpendo duramente i comuni a sud di Taormina, come Acireale e Aci Sant'Antonio, ma anche altre zone circostanti. Immagini e video condivisi sui social mostrano strade completamente sommerse dall'acqua, sottopassi allagati e veicoli bloccati, mentre l'enorme quantità di pioggia ha fatto saltare tombini, aggravando ulteriormente la situazione.