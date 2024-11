Movieplayer.it - Top Gun: Maverick, Ridley Scott e la toccante ragione che lo ha spinto a rifiutare la regia

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

C'è unaprecisa per cui il regista ha rifiutato di occuparsi del sequel con Tom Cruise, uno dei film più redditizi degli ultimi anniha rivelato perché ha rifiutato l'offerta di dirigere Top Gun:. come molti sapranno, il fratello del regista, Tony, ha diretto il primo leggendario capitolo, uscito nel 1986. Tonysi è suicidato nel 2012. Decenni dopo l'originale, Joseph Kosinski ha diretto il sequel Top Gun:, che ha visto il ritorno di Tom Cruise nel ruolo di Pete Mitchell ed è stato accolto con recensioni eccezionali e lodi in tutto il mondo, nonché un incasso al box-office fenomenale: quasi 1.5 miliardi di dollari. In un'intervista all'Hollywood Reporter,ha rivelato di aver scelto di non .