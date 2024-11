Isaechia.it - Temptation Island, Alex Petri parla del flirt di questa estate con Margherita del Trono over: “Siamo stati insieme e poi lei…”

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

è stato ospite ieri pomeriggio di una nuova puntata di Casa Lollo, il format condotto e ideato da Lorenzo Pugnaloni.Qui, l’ex protagonista di11 ha raccontato qual è il rapporto con l’ex fidanzata Vittoria Bricarello:Sì, c’è stata qualche polemica e mi è dispiaciuto molto perché non è stata una cosa fatta di proposito.persone grandi e mature e avercela con lui non avrebbe avuto senso. I rapporti oggi quali sono? Io non l’ho più vista dalla trasmissione praticamente, non cimai più visti e incontrati. Cisentiti qualche volta nelle ultime settimane ma solo “Come stai, come non stai”. Io le voglio bene come persona perché abbiamo condiviso molte coseperò lì poi ciallontanati. Io mi auguravo per lei che potesse star meglio di come stava nell’ultimo periodo con me, le ho augurato il bene con Simone.