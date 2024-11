Lanazione.it - Spillo: "ci vediamo ad Arezzo il 24 per ballare hip hop divertendoci"

, 8 novembre 2024 – “Ho tanta voglia di raccontare sempre qualcosa di diverso”, con queste parole il ballerino e coreografo Simone Milani descrive il suo stile inconfondibile di danza e il suo modo di affrontare la vita. “Mi piace trasmettere tutto l’amore che ho per questa meravigliosa disciplina e quest’arte, l'hip hop, che non è fatta solo di passi e di ego ma anche di tanta testa e cuore” ribadisce. “Non pretendete che il mondo vi guardi perché siete bravi, cercate voi di arrivare a tutti, vivendo ogni giorno in una maniera SANA. Non vi incattivite perché perderete solo tempo e voglia” conclude. Noto al grande pubblico con il nome di, è ballerino professionista del talent Amici di Maria De Filippi, entrato a far parte del programma nel 2019 sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini.