Scherma Paralimpica Giordan è oro in Coppa del Mondo | Grande fiducia per il nuovo quadriennio

Pisa, 8 novembre 2024 – La sciabola azzurra impone il “fattore casa” e si regala un venerdì trionfale nelladela Pisa grazie alla doppia medaglia d’oro griffata da Edoardoe Andrea Jacquier. Nella tappa italiana del circuito iridato, che apre ilinternazionale dellain carrozzina, il poliziotto di Torrimpietra, bronzo lo scorso settembre ai Giochi di Parigi, conquista il gradino più alto del podio nella sciabola maschile categoria A, cominciando nel miglior modo possibile la stagione 2024/2025 in una giornata in cui l’Italia festeggia anche un altro strepitoso risultato con il 23enne romano Jacquier, al primo successo in carriera a livello internazionale tra gli sciabolatori categoria B.Il percorso d’oro di Edoardoè iniziato, da numero 1 del tabellone, con la vittoria per 15-4 sul britannico Burke ed è continuato con un altro 15-4 inflitto al polacco Ziomek.