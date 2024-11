Quifinanza.it - Sanità, quanto pesa l’invecchiamento della popolazione sul Servizio Sanitario Nazionale

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

L’Italia invecchia. Con una curva demografica che fa riflettere e nuove sfide economiche da tenere sotto controllo. E’ su questi punti, e soprattutto sulla correlazione tra benessere delle persone e produttività, che si sono concentrati alcuni esperti presenti a Roma in occasione del Forum Meridiano“Health for all Policies: verso una nuova visione strategica del sistemaper la crescita del Paese”. Tra gli approcci ipotizzati per migliorare la situazione e sostenere la crescita nel lungo periodo si è puntata l’attenzione sulle attività di prevenzione e sull’adozione rapida delle innovazioni in campo scientifico e tecnologico.Come è cambiata la demografia esul SSNNegli ultimi 50 anni, il processo di invecchiamentoha trasformato la struttura demografica dell’Italia traslando la piramide demografica verso le fasce d’età più anziane, con effetti rilevanti non solo sulla ssanitaria ma anche sulla forza lavoro disponibile.