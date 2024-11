Romadailynews.it - Sabaudia: 37enne agli arresti domiciliari trasferito in carcere per rapina e lesioni

Arrestato un uomo adopo revoca deiper reati violentiI Carabinieri di Priverno (LT) hanno arrestato un cittadino marocchino di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Latina che ha disposto il trasferimento in. L’uomo,percommesse il 25 agosto scorso, è statopoiché il suo domicilio è stato ritenuto inidoneo per la presenza di un’ordinanza di demolizione.L’aggressione risale alla scorsa estate, quando il, all’interno di un negozio di alimentari a, ha attaccato senza apparente motivo un altro cliente, sottraendogli un telefono cellulare e 40 euro in contanti. Dopo le formalità di rito, l’uomo è statopresso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.