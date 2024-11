Royal Family Kate di nuovo in pubblico | prima il concerto alla Royal Albert Hall poi il Remembrance Day con i Windsor

Leggi l'articolo completo su Open.online

Domani sera, sabato 9 novembre,si terrà l’annuale festival musicale per onorare i caduti. Nel, anzi in primissima fila, una poltrona è già riservata al nome diMiddleton. Lo ha annunciato Buckingham Palace. A un mese dsua ultima apparizione, avvenuta lo scorso 10 ottobre in una visita con il marito William alle famiglie delle tre bimbe uccise a Southport, la principessa del Galles tornerà a farsi vedere inMiddleton sarà poi presente anche domenica 10 novembre sera alle solenni celebrazioni delDay al Cenotafio, un memoriale di guerra londinese a pochi passi dal civico 10 di Downing Street.Le prime uscite e le parole di WilliamA confermare chestesse «davvero benone» è stato negli ultimi giorni il principe William, che dal Sudafrica ha rassicurato tutti riguardosalute della moglie.