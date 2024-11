Romadailynews.it - Roma, chiusa attività alberghiera abusiva in via Borgo Pio

Due affittacamere gestiti come un unico hotel senza autorizzazioneDue affittacamere situati nello stesso edificio in viaPio, a, venivano gestiti come se fossero un’unica, in assenza della certificazione obbligatoria di inizio(SCIA).In seguito a verifiche amministrative condotte dalla divisione di Polizia Amministrativa e sociale della Questura di, è emerso che il titolare della struttura gestiva gli affittacamere come un’unica struttura ricettiva.Gli agenti hanno riscontrato che i check-in e i check-out degli ospiti venivano eseguiti presso una reception unica al piano terra, dove si trovava anche la documentazione di entrambe le.Inoltre, le stanze dei due affittacamere seguivano una numerazione sequenziale, e l’intero complesso era pubblicizzato come un solo albergo, senza alcun riferimento alle due diverse denominazioni ufficiali delle strutture.