Premio a progetto promosso dall’Istituto Nazionale Tumori Pascale

Tossicità finanziaria del cancro: con il«VOICE», che si propone la valutazione della prevalenza delle difficoltà economiche e dell’impatto finanziario in pazienti con tumore al seno in stadio precoce, l’IstitutoPasquale di Napolisi è aggiudicato unnell’ambito del Fellowship Program, il bando di concorso che Gilead riserva a ricercatrici e ricercatori di Enti di ricerca e cura, pubblici e privati ??che in Italia lavorano nell’area delle malattie infettive, delle patologie del fegato, delle malattie oncologiche (carcinoma mammario e carcinoma uroteliale) e oncoematologiche (leucemie e linfomi). Ilsarà coordinato dalla giovane ricercatrice delMartina Pagliuca (attiva presso la Struttura complessa di Oncologia clinica sperimentale di Senologia, (Dipartimento di ricerca e assistenziale dei Percorsi oncologici del Distretto toracico dell’IRCCS partenopeo diretto da Michele De Laurentiis), alla quale è stato assegnato ilnei giorni scorsi a Milano.