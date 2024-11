Oasport.it - Pattinaggio artistico: Grassl, Rizzo e Frangipani lottano per il podio dopo lo short all’NHK Trophy 2024

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Sono ancora aperti i giochi nella prova maschile, penultimo segmento della prima giornata valida per l’NHK, quarto appuntamento del circuito ISU Grand Prix-2025 diloinfatti i padroni di casa Yuma Kagiyama e Kao Miura hanno preso il largo scavalcando ampiamente quota 100, mentre è bagarre per la terza posizione, dove ci sono ben quattro atleti raccolti in tre punti, tra cui anche tutti i nostri azzurri. Andiamo con ordine. A brillare è stato chiaramente il Vice Campione Olimpico Kagiyama, artefice di una performance di grande qualità contraddistinta dall’esecuzione del quadruplo salchow, del quadruplo toeloop agganciato al triplo toeloop e del triplo axel, con cui ha toccato 105.70 (59.41, 46.29) staccando di tre lunghezze il connazionale Miura, secondo con 102.