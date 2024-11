Parla la madre della 15enne trovata impiccata | Mia figlia non si è suicidata Voglio giustizia

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

“L’ho. Era in ginocchio tutta legata, ma una bambina come fa a legarsi fino ai piedi? C’era un doppio nodo al collo, la corda era passata due volte. C’era un doppio nodo all’albero. Come fa una bambina a uccidersi così?”. Are è lache ha fatto l’orribile scoperta rientrando a casa dal lavoro, a Piazza Armerina, in provincia di Enna.Non crede che lasi sia.E adesso afferma con decisione, piangendo: “”.L’appello disperato è rivolto, soprattutto, alla Procura dei minori di Caltanissetta ha aperto una indagine per istigazione al suicidio.Laè statasoffocata con una corda di altalena al collo, nella casa di campagna di famiglia, dallache ha subito avvisato la polizia. Inutili i soccorsi, con il medico dell’ambulanza che ha provato inutilmente a rianimare la giovanissima.