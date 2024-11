Gaeta.it - Nuovo concorso letterario in Lazio per supportare giovani autori emergenti

Facebook WhatsAppTwitter La Giunta regionale del, guidata da Francesco Rocca, ha dato il via a un’importante iniziativa per promuovere la cultura e sostenere iscrittori. Proposta dall’assessore alla Cultura, Simona Baldassarre, ilLibri –cuori narranti” si propone di offrire nuove opportunità di visibilità aglidi età compresa tra i 14 e i 34 anni. Con un finanziamento di 300mila euro destinato aInnova, questo progetto si configura come un trampolino di lancio per il talentole, favorendo la scrittura narrativa e il racconto breve.Obiettivi dele importanza per iIlLibri” rappresenta un passo significativo per creare un ambiente stimolante per gli scrittori, offrendo loro la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso opere originali.