"Niente contributi, rinunciamo alla Farmografica"

"Grazie di tutto quello che state facendo". Gli addetti dell’exdi Cervia guardano con preoccupazione al loro futuro, ma riconoscono il grande merito del Gruppo Focaccia di tentare di proseguire l’attività anche se tutto torna il alto mare e le Arti Grafiche Romagnole Packaging Srl devono fermare la corsa; tutto questo perché non è possibile ottenere ia fondo perduto necessari per l’operazione in quanto le regole di Invitalia non consentirebbero di finanziare l’operazione. E siccome i macchinari alluvionati sono già stati rimborsati all’azienda austriaca da un’assicurazione privata, la struttura commissariale del generale Figliuolo non può rimborsarne l’acquisto a Focaccia; ma senza quei denari non si può ripartire. E se ieri il gruppo Focaccia ha convocato i dipendenti per "comunicazioni urgenti", oggi pomeriggio è prevista un’assemblea organizzata da Cgil, Cisl e Uil.