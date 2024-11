NBA 2024 2025 | Minnesota passa a Chicago seconda vittoria stagionale per Milwaukee

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Nottata tutto sommato tranquilla e senza particolari emozioni, quella NBA con solamente tre partite in programma e tutte abbastanza a senso unico nel loro svolgimento. Sorridono finalmente iBucks, che dopo un tremendo inizio di stagione provano a rialzarsi e conquistano il secondo successo della loro regular season sconfiggendo per 123-100 gli Utah Jazz. La franchigia di Salt Lake City ritrova Lauri Markkanen dopo qualche gara di assenza per un fastidio alla schiena, ma l’ala finlandese mette a referto soltanto 8 punti con il 30% dal campo. I Bucks si affidano, al solito, al duo Lillard (34 punti)-Antetokounmpo (31), con il contributo di Portis dalla panchina con i suoi 19.RISULTATI E CLASSIFICASopra quota 30 anche Anthony Edwards, mattatore nel successo deiTimberwolves acontro i Bulls con lo score finale di 119-135.