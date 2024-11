Secoloditalia.it - Monti guarda alla leadership europea di Meloni e gela i catastrofisti: “Può aiutare l’Ue con Trump”

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Giorgiaavrà un ruolo centrale nei rapporti tra Europa e Stati Uniti. A esserne convinto è Mario, il quale condivide l’idea che l’elezione di Donaldcostringeràa ripensarsi. Ma questa, ha chiarito, è una “finestra di opportunità”.La lezione ai: “L’elezione diè una finestra di opportunità per l’Europa”Intervistato dal Corriere della sera, il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio si è soffermato sulle differenze di scenario che esistono tra il primo mandato del tycoon e la situazione attuale, avvertendo che comunque anche con Kamala Harris per l’Europa sarebbe stata necessaria una “reazione” pressoché identica a quella richiesta dall’elezione di. Il quadro generale oggi, ha sottolineato, “è più complesso” e l’Europa “è più frammentata”.