Mit | irresponsabile boicottare l' Italia

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

11.55 "Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma è inaccettabile proclamare una mobilitazione selvaggia e senza tutele per chi ha bisogno di muoversi,curarsi,studiare o lavorare. Troppini oggi sono in difficoltà perché la sconcertante Cgil inneggia alla rivolta sociale, guarda caso di venerdi". Così una nota del ministero dei Trasporti sullo sciopero di oggi. "Il ministro Salvini non consentirà più a minoranze irresponsabili dil'", prosegue la nota.