Abruzzo24ore.tv - Minacce al parroco di Civitella Alfedena: gomme tagliate e auto incendiata

L'Aquila - Nuovo atto intimidatorio contro don William Torres: ignoti tentano di incendiare la sua. Precedente episodio nel 2021 dopo una dura predica sulla movida. Un altro gesto intimidatorio ha colpito don William Torres,di: nella notte, ignoti hanno cercato di dare fuoco alla sua, una Dacia Duster, parcheggiata di fronte alla canonica. Questo atto, il secondo in pochi giorni, segue un episodio simile accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, quando sono stateledella vettura dele comparvero scritte minacciose sui muri della parrocchia. Il sacerdote, visibilmente scosso, ha raccontato di non capire cosa possa spingere certe persone a compiere simili atti, dichiarando: «Non so cosa passa nella testa di certe persone. Spero che le forze dell'ordine riescano a risalire ai responsabili».