Ilrestodelcarlino.it - Lutto tra gli avvocati. È morto Luigi Fornaciari. Toga d’oro, aveva 83 anni

nel mondo forense reggiano: si è spento a 83la ’, civilista di primo piano ed esperto di diritto di famiglia. Esponente della storica famiglia reggiana che ha come capostipite l’avvocato Piero, che fondò il proprio studio legale nel 1938,e il fratello Marco sono cresciuti professionalmente accanto al padre per poi dare vita a due studi separati con i rispettivi figli. Specializzato in diritto civile,per oltre un decennio è stato anche apprezzato membro del Consiglio dell’Ordine Forense, anche con il ruolo di tesoriere. "Ha vissuto la professione con impegno totale, lealtà verso ogni parte processuale e spirito di servizio", affermano i figli Fabrizio e Piero, anche loro. Valori di correttezza ed onestà che hanno sempre caratterizzato anche la sua vita privata: "amici veri per i quali tutto avrebbe dato e per i quali era costante punto di riferimento", spiegano i familiari.