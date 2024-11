Thesocialpost.it - Luciano Spalletti, i 23 convocati per le sfide con Francia e Belgio

La Nazionale italiana è pronta per le decisivedi Nations League contro. Il ctha annunciato i 23per le partite che si disputeranno giovedì 14 novembre a Bruxelles contro ile domenica 17 novembre a Milano contro la. In testa alla classifica del Gruppo 2 della Lega A, agli azzurri basterà un solo punto per assicurarsi il passaggio ai quarti di finale.Nuove leve e ritorni attesiTra le novità più rilevanti, la prima convocazione in azzurro per Nicolò Savona, difensore della Juventus, e Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio. Anche Pietro Comuzzo della Fiorentina fa il suo esordio nella Nazionale maggiore. Torna, invece, Nicolò Barella, reduce da un periodo di assenza dalla squadra. Ci saranno anche Caleb Okoli e Destiny Udogie, entrambi militanti in squadre inglesi, e i giovani Maldini e Pisilli, pronti a dare il loro contributo.