LIVE Virtus Bologna-Maccabi, Eurolega basket in DIRETTA: servono punti per risalire la china

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera, e benvenuti alladi, match valevole per l’ottava giornata dell’2024-2025. La squadra di Banchi ha un assoluto bisogno di una vittoria perla classifica.Una vittoria per rinascere in campo europeo. Dopo un inizio davvero complicato, con sei sconfitte in sette partite e con la sola vittoria ottenuta sul campo del Partizan Belgrado, lacerca il suo primo successo casalingo per provare a cominciare a scalare una classifica che al momento la vede al penultimo posto.Dall’altra parte arriva unTel Aviv sicuramente sempre segnato dai tanti problemi extra campo e con tutte le preoccupazioni per il conflitto che coinvolge Israele. La squadra, però, è reduce da un’ultima settimana comunque ampiamente positiva, sfiorando prima la vittoria sul campo del Fenerbahce e poi trovando un successo all’ultimo secondo contro il Real Madrid.