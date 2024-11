Ilrestodelcarlino.it - L’associazione di Ricci: "Mai preso fondi pubblici"

L’interesse degli inquirenti nei confronti del"Ungranbelpo’" riguarda il passato. I due ex presidenti, però, si chiamano fuori da Affidopoli. Lo scorso 10 giugno, dopo le elezioni, la compagine promossa dall’ex sindaco Matteoe presieduta prima da Timoteo Tiberi e poi da Katia Perugini, infatti si è sciolta.aveva la sede in via Salvatori 17, dove si trovano anche gli uffici del Pd. "Ungranbelpo’" è sotto la lente degli inquirenti da ottobre, quando polizia e Finanza sono andate in Comune con un ordine di esibizione e consegna di atti e documenti. Tra gli argomenti sotto la lente ci sono anche gli eventuali rapporti tra il Comune, Massimiliano Santini, indagato per concorso in corruzione insieme a Stefano Esposto e Franco Arceci, e‘Ungranbelpo’’.