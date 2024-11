Gaeta.it - Lampedusa: 45 milioni di euro per affrontare l’emergenza migratoria, annuncia il sindaco Mannino

Facebook WhatsAppTwitter Il tema della gestioneè tornato in primo piano con l’approvazione di fondi significativi da parte del governo. Filippodell’isola, ha confermato l’arrivo di 45didestinati a migliorare le infrastrutture locali, una misura che si inserisce nel contesto delle promesse fatte dalla presidente Giorgia Meloni, che ha ribadito il suo supporto alla comunitàna. Con una popolazione di circa 6.500 abitanti e un carico migratorio costante, l’isola è diventata il simbolo dell’accoglienza e della gestione delle emergenze.il contesto delNegli ultimi decenni,ha vissuto una trasformazione radicale dovuta all’aumento dei flussi migratori. Da un’isola di circa 20 chilometri quadrati, è diventata il punto di approdo per migliaia di persone in cerca di un futuro migliore.