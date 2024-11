Ilgiorno.it - La centrale dello spaccio. Blitz antidroga in stazione

Bloccata una rete di: quattro arresti e sequestro di droga e contanti per migliaia di euro. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallarate hanno inflitto un duro colpo al mercato della droga locale, arrestando quattro cittadini marocchini, accusati di detenzione edi sostanze stupefacenti in concorso. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip di Busto Arsizio su richiesta della Procura, che ha accolto in pieno le ipotesi investigative emerse nel corso di un’indagine meticolosa. L’indagine è partita ad aprile, quando una pattuglia del Nucleo radiomobile ha intercettato nei pressi dellaferroviaria di Somma Lombardo un presidio di. Alla vista dei militari, uno degli spacciatori è fuggito, abbandonando uno zaino contenente 90 grammi di hashish e dosi di cocaina.