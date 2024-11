Ilrestodelcarlino.it - Jesi di nuovo al palio dei Comuni di Montegiorgio: madrina Valentina Vezzali

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 8 novembre 2024 – Il Comune diha partecipato alla tradizionale serata degli "abbinamenti" in vista del 36esimodeiche si terrà domenica all’Ippodromo di. Consaranno protagonisti della manifestazione altri 23(per la provincia di Ancona anche Loreto) in rappresentanza delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo. Pererano presenti e il vicesindaco Samuele Animali e il presidente del comitato promotore "trotto" Luca Taruchi. Un appuntamento molto sentito specie nella zona del fermano dove gli appassionati si mobilitano in massa, anche dal punto di vista finanziario, per onorare al meglio ildeiche, ben al di là della gara sportiva, “rappresenta – spiegano dal Comune di- anche un fenomeno di costume e un veicolo promozionale per tutto il territorio, oltre ad un modo di creare reti e collaborazioni tra enti locali”.