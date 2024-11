Ilfattoquotidiano.it - “Istigazione al suicidio”: indagato Rogelio Nores, l’amico argentino di Liam Payne. Sotto accusa anche due dipendenti dell’hotel dove il cantante è precipitato

In queste ultime settimane la polizia argentina ha cercato di identificare chi ha fornito la droga a, che ha perso la vita buttandosi dal terzo piano del suo albergo a Buenos Aires. I sospetti degli inquirenti sono subito caduti su due. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrerebbero diversi scambi di droga tra un trafficante e un dipendente dell’albergo prima della sua morte. Inoltre, le telecamere avrebbero ripresoche dormiva nella hallcon una bottiglia di whisky in mano.Alla fine delle indagini sono trapelate le prime indiscrezioni. Tre persone sono state messein relazione alla morte dell’ex membro del gruppo musicale One Direction. Lo hanno confermato i procuratori argentini. In particolare, il procuratore Andrés Madrea hato i tre sospettati dei reati di “abbandono di persona seguito da morte e fornitura e facilitazione dell’uso di stupefacenti”.