Incubo che diventa realtà | Un pitone incastrato nelle tubature scoperta shock

Unche. Questo deve aver pensato quando Drew Sansoms entrando in bagno a casa sua, ha trovato un serpente nel water. La vicenda è avvenuta nella città di Hervey Bay, dove l’uomo ha scoperto il primonel suo water il 22 ottobre, e ha subito chiamato gli esperti di Hervey Bay Snake Catchers. La squadra, specializzata nella cattura di serpenti, ha trovato ilfemmina intrappolato, probabilmente lì per inumidire la pelle prima della muta. Per rimuoverlo, hanno dovuto tagliare il tubo posto sotto il pavimento dell’appartamento.Solo tre giorni dopo, il 25 ottobre, un secondo, stavolta un maschio, è stato scoperto nello stesso water, probabilmente alla ricerca della femmina. Jason Godfrey, della squadra di cattura, ha spiegato che, sebbene sia raro trovare due pitoni nello stesso luogo in così breve tempo, non è una novità.