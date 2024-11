Iodonna.it - I vestiti di velluto sono il trend invernale che continua a farci battere il cuore

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

Un grande classico che non passa mai di moda. In sintesi potremmo definirli così idiche tornano a essere protagonisti della stagione delle feste anche per l‘Autunno Inverno 2024-2025. Femminili ed elegantissimi, donano immediatamente un tocco ricercato all’outfit e diventano alleati di stile per le occasioni più speciali da novembre in poi. Indossare il: 5 abiti per 5 look X Liscio, sensuale, luminoso, spesso impreziosito da ricami e applicazioni, illiscio – a differenza del corduroy, casual e country – è il tessutoche più di tutti si presta a donare eleganza e charme.