Grande concerto a Berlino per commemorare i 35 anni dalla caduta del Muro

Facebook WhatsAppTwitter Nella capitale tedesca si svolgerà domani, 9 novembre, un evento musicale straordinario che unisce centinaia di musicisti, fra cui sia dilettanti che professionisti. Il, intitolato “Band For Freedom”, si svolgerà lungo i 4 chilometri dell’ex percorso deldie rappresenta un tributo significativo alla storicadi questa barriera avvenuta nel 1989.La band e la performance unicaLa “Band For Freedom” è frutto di una collaborazione tra Rockin’1000 e un gruppo di musicisti provenienti da diverse parti del mondo. L’idea centrale di questoè quella di creare un’esperienza musicale collettiva che richiami il messaggio di libertà e unificazione che ha caratterizzato ladeldi. Il progetto Rockin’1000 è noto per aver radunato un numero incredibile di musicisti per esibirsi insieme, e quest’anno non fa eccezione.