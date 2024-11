Movieplayer.it - Furiosa: A Mad Max Saga, il blu-ray è l'occasione per rituffarsi nel mondo di George Miller

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Ritorna anche in homevideo ladi Mad Max creata dacon lo spettacolare prequel di Fury Road. il blu-ray targato Warner presenta un formidabile audio, un buon video e sostanziosi extra. Si ritorna ancora una volta nell'iconicodistopico che il genialeha creato più di 40 anni fa con gli emblematici film delladi azione "Mad Max" amati in tutto il. Adesso con: A Mad Maxil filmaker rivela le origini del potente personaggio protagonista di Mad Max: Fury Road, ovvero, interpretata da Anya Taylor-Joy, che giovanissima viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di motociclisti guidata dal Signore della guerra Dementus. Anche: A Mad Max, come gli altri film della