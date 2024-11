Unlimitednews.it - Fondo Innovazione in Agricoltura, 100 milioni per le imprese

Leggi l'articolo completo su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha lanciato il nuovoin2024 con una dotazione complessiva di 100. Queste risorse saranno messe a disposizione per sostenere leche producono mezzi innovativi e per tutelare gli agricoltori. In particolare, in questo bando è stato introdotto un elemento in più: una quota è riservata a chi è stato colpito dall’alluvione. Trentadi euro saranno destinati alleagricole dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche che hanno subito danni, per consentire loro di ripartire più velocemente. Il Ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato che “con questosi punta a favorire la modernizzazione delledel settore, per aumentarne la produttività e la sostenibilità in un contesto economico e ambientale in rapida evoluzione.