Flow – Un mondo da salvare recensione | un film ambientalista che restituisce tutto il potere alle immagini

La nostradi– Unda, und’animazione potente che arriva direttamente al cuore del problemae dà forzain modo esemplare– Undaè ild’animazione diretto dal regista lettone Gints Zilbalodis capace di conquistare tutte le kermesse cinematografiche in cui è stato presentato: da Cannes ad Annecy, anche la Festa del Cinema di Roma (nella sezione Alice nella città) ha fortemente apprezzato il tenero gattino che deve provare a superare la sua paura dell’acqua.Una storia potente sostenuta da un graphic design in 3D che conserva il fascino delle tecniche più artigianali, ma non solo. A livello tematico la pellicola arriva direttamente al cuore del problemaforzain modo esemplare, ipotecando un posto in prima fila per la Notte degli Oscar.