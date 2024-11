Calciomercato.it - Dall’intrigo Morata al caso Jovic: così Fonseca lancia Camarda

E’ la sorpresa della giornata. Il tecnico portoghese ha annunciato l’impiego del giovane classe 2008. Guiderà lui l’attacco contro il Cagliarial(LaPresse) – Calciomercato.itA poco più di 16 anni (16 anni, 7 mesi e 30 giorni per la precisione) Francescoè pronto a fare il suo esordio, dal primo minuto, in Serie A, con la maglia del Milan. E’ stato Paulo, nel corso della conferenza stampa odierna, a darne notizia.Il portoghese ha spiazzato tutti, annunciando l’impiego del giovanissimo bomber, che anche oggi si è fermato con i tifosi davanti ai cancelli di Milanello per far foto e video. Il classe 2008 ha mostrato, dunque, la solita serenità di sempre, nonostante sa da ieri che sabato toccherà a lui guidare dall’inizio l’attacco del Milan.