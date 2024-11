Amica.it - Come addormentarsi velocemente: la tecnica virale House Tour

Leggi l'articolo completo su Amica.it

Siete stesi a letto, ma la mente corre da una preoccupazione all’altra. Magari state contando pecore da un po’ e vi sentite più svegli che mai. È qui che entra in gioco la, ladi visualizzazione di cui tutti parlano esplosa su TikTok, che promette di rilassare corpo e mente aiutando a scivolare nel sonno più rapidamente.: la chiave?Immaginare una casa familiare, percorrendone mentalmente ogni stanza e immergendosi nei suoi dettagli più confortanti e rassicuranti. Questa tendenza, che ha già collezionato milioni di visualizzazioni su TikTok, non a caso si collega a un’altradi rilassamentoche abbiamo raccontato qualche tempo fa e che coinvolgeva l’immaginazione in modo simile: ladel Cloud Jumping, ovvero si visualizzano grandi nuvole soffici e ci si immagina di saltare da una all’altra, una sorta di salto mentale che alleggerisce la tensione e prepara il cervello a lasciarsi andare.