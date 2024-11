Thesocialpost.it - Claudia Baccarini è la più anziana d’Italia: “Ho 114 anni, credo che Dio si sia dimenticato di chiamarmi”

, la persona più, ha celebrato il traguardo dei 114il 13 ottobre a Faenza. Nata nel 1910, ha vissuto gli eventi più importanti del XX secolo, tra cui due guerre mondiali e le pandemie della Spagnola e del Covid-19. La sua incredibile longevità le ha permesso di diventare non solo la decana, ma anche la nona persona piùal mondo, superata solo da pochi altri, tra cui una donna giapponese di 116e mezzo.La vita di nonnaè stata dedicata alla famiglia, sposandosi nel 1933 con Pietro Baldi, che sarebbe poi diventato sindaco di Faenza. La coppia ha avuto dieci figli, e oraè circondata da una cinquantina tra nipoti e pronipoti. Ogni anno la famiglia si riunisce per festeggiare il suo compleanno, un appuntamento che richiama i parenti sparsi in tutto il mondo.