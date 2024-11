Lanazione.it - Case popolari: bando aperto per gli alloggi

AREZZO Èilper la formazione della graduatoria per l’assegnazione didi edilizia residenziale pubblica. La domanda dovrà essere inviata entro le ore 13 del prossimo 24 dicembre. La compilazione e la consegna del modulo sarà possibile esclusivamente tramite l’apposita procedura online, tramite il link disponibile sul sito del Comune di Arezzo, dove è consultabile il. Una volta effettuato l’accesso con Spid, Cns o carta di identità elettronica da parte del richiedente sarà necessario seguire l’iter e la procedura guidata per la compilazione di tutti i campi necessari. La domanda, come detto, dovrà essere inviata entro le ore 13 del 24 dicembre 2024. Per informazioni o chiarimenti inerenti al, è possibile inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero 3427777361 (servizio Unico Online).