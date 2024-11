Sport.quotidiano.net - Bologna, la fiducia del tifo per ora resiste. I numeri al Dall’Ara crescono, a Roma in 700

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

La curva sostiene ancora la squadra, ma sono tanti quelli che in queste ore sfogano la loro delusione sui social. Il tutto mentre ilconfermadi presenze significativi, e anzi li accresce. E domenica a? Al momento sono settecento quelli col biglietto in tasca. Domanda: qual è lo stato d’animo delso rossoblù di fronte all’impotenza delin Champions, che peraltro fa seguito alle due balsamiche vittoria di fila in campionato ai danni di Cagliari e Lecce? Il panorama è variegato e presenta molte sfaccettature. Di sicuro martedì notte, prima che la squadra cadesse sotto i colpi del Monaco, chi alha portato a casa i tre punti sono stati isi del CentroClubs, che prima del calcio d’inizio hanno riprodotto nei distinti un gigantesco ‘BFC’ bianco svettante in un mare di rossoblù.