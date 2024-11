Agi.it - Assolto dopo 669 giorni di carcere, viene risarcito con 157 mila euro

AGI - A un ragazzo egiziano di 24 anni è stato riconosciuto un indennizzo di oltre 157per un anno e dieci mesi (669) di ingiusta detenzione. Lo ha stabilito la quinta sezione della Corte di appello dino. Il giovane, assistito dagli avvocati Marco Romagnoli e Debora Piazza, era stato portato con altri sei co-indagati il 21 maggio 2021 a San Vittore per un'ordinanza di custodia cautelare incon le accuse di sequestro di persona, lesioni, rapina e tentata estorsione.essere stato condannato in primo grado il 4 luglio 2022 a 6 anni e mezzo era statoil 22 marzo 2023 dalla terza sezione della Corte di appello per non aver commesso il fatto così come tutti gli altri co-imputati. "Si legge nella sentenza di assoluzione - osservano i giudici - che le dichiarazioni accusatorie" della presunta vittima, un connazionale che all'epoca gestiva un negozio di telefonia alla Comasina, "da cui aveva avuto origine il presente procedimento e sulle quali si fondavano sia l'ordinanza cautelare sia la condanna in primo grado, erano 'caratterizzate da profili di inattendibilità e incoerenza'" e che dalle indagini difensive "si ricava" che la parte offesa "si sia applicato, da solo, le fascette da elettricista per dimostrare di essere stato sequestratoche i presunti rapinatori gli avevano riportato i telefoni cellulari".