Thesocialpost.it - Antonio Gato muore a 21 anni mentre fa il bagno ai Caraibi: colpito da malore improvviso

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Treviso è in lutto per la tragica morte di, un ragazzo italo-togolese di 21cresciuto a San Zenone degli Ezzelini.è morto a Guadalupa, isola delle Antille francesi, neifaceva unin mare. Il giovane si trovava sull’isola per un periodo di studio.Leggi anche: Tragedia a Gorizia: bus finisce in un giardino, morto l’autistaSecondo quanto riporta Il Gazzettino, venerdì 18 ottobre, intorno alle 18.30,è entrato in acqua con alcuni amici. Ma a un certo punto ha mostrato evidenti segni di difficoltà. I presenti hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Ma il corpo dello sfortunato ragazzo è stato avvistato soltanto la mattina seguente grazie ad un elicottero della sicurezza civile: si trovava a circa 25 metri dalla riva.Leggi anche: Avvolta dalle fiammeprepara la cena: Annalisain modo atroceChi eraLa morte dilascia nella disperazione la mamma Aklobessi, il papà Kossivi, il fratello Vittorio e le sorelle Awovi, Bella e Adjovi.