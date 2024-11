Ilnapolista.it - A Napoli il clima di follia costringe De Laurentiis a un messaggio per ricordare che la ricostruzione è appena iniziata

ildiDea unperche la, ahinoi, non si smentisce mai. Mai si era vista una squadra prima in classifica sottoposta a critiche tanto feroci da parte di buona parte (non tutta) della tifoseria, soprattutto quella da salotto.Aurelio De, in procinto di partire per Los Angeles, ha così inviato un lungoai tifosi:Cari tifosi del, sto partendo per Los Angeles e rientrerò in tempo per-Roma. Vorrei rassicurarvi sul fatto che il verbo ‘ricostruire’, da me pronunciato la scorsa estate, ha un significato preciso: è un percorsoiniziato e ci vorrà calma e pazienza per arrivare a meta, anche se siamo partiti molto bene. Ho visto troppe reazioni improprie, anche perché non siamo al Fantacalcio.