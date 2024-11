Vigili urbani investiti a Roma | tre feriti a uno amputata una gamba

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 7 novembre 2024 – Sono statida un’auto mentre stavano eseguendo i rilievi di un incidente su via Tiburtina: è successo all’altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. Ad esseresono stati tre. Il tutto è accaduto nella serata di ieri, poco dopo le 20,30, durante una routine di accertamento post-incidente. I tre agenti del IV Gruppo Tiburtino, che avevano attuato le misure di sicurezza sul luogo del sinistro, sono statida un’auto, che si è fermata dopo aver urtato violentemente anche la pattuglia. A quanto si apprende, sembrerebbe che alla guida ci fosse un carabiniere in stato di ebrezza.Grave un 25enne: ha perso unaI tre agenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali Sandro Pertini, Policlinico Umberto I e San Camillo.