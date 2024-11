Leggioggi.it - Via libera al CCNL statali: aumenti, lavoro su 4 giorni e buoni pasto in smart working. Le novità

Semaforo verde all’ipotesi di rinnovo del nuovo, siglata per il triennio 2022/24. A sorpresa la firma c’è stata, dopo che lo scorso lunedì 28 ottobre i sindacati si erano rifiutati di aderire alla proposta. La trattativa invece ha avuto ieri 6 novembre 2024 un diverso risvolto. La maggioranza raggiunta al tavolo del negoziato è stata del 54,6%, senza Cgil e Uil, ma comunque sufficiente per varare definitivamente l’accordo di rinnovo. Il nuovodel personale comparto Funzioni Centrali 2022/2024 vede per il triennio molte, a partire dalla settimana lavorativa corta di 4all’erogazione deianche in, fino addi stipendio (che non raggiungono l’entità richiesta dai sindacati), che si attestano su una media di 165 euro mensili, per 13 mensilità.